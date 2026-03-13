-POP_Adolescentes_NovoGama_130326 (1.3385412)\nUma adolescente de 15 anos foi esfaqueada por uma colega de 16, após uma briga dentro de um ônibus escolar, em Novo Gama, no Entorno do Distrito Federal. A briga aconteceu nesta quinta-feira (13), após o término das aulas, no retorno para casa (assista ao vídeo acima).\nO vídeo feito por colegas, obtido pela TV Anhanguera, mostra quando as duas adolescentes começam a discutir. Uma puxa o cabelo da outra e logo em seguida elas trocam socos dentro do ônibus escolar. Durante os empurrões, uma das estudantes tira uma faca do bolso e esfaqueia a colega na região das costas.\nDe acordo com a Polícia Militar, as testemunhas disseram que a suposta autora desferiu três golpes de faca nas costas da vítima, que caiu no assoalho do ônibus. Então, o motorista parou próximo à própria residência e utilizando, seu automóvel particular, providenciou o socorro à vítima, encaminhando-a à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Lago Azul, onde recebeu os primeiros socorros.