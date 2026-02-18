Um adolescente de 16 anos e um jovem de 21 anos foram encontrados mortos com as mãos e os pés amarrados na cidade de Mineiros, no sudoeste de Goiás. O caso, tratado como duplo homicídio com indícios de tortura, ocorreu na madrugada de terça-feira (17), no Setor Manoel Abraão, nas proximidades do córrego São João.\nComo o nome dos suspeitos não foram divulgados, o jornal O POPULAR não pôde localizar a defesa para posicionamento.\nDe acordo com a Polícia Militar ao POPULAR, as vítimas estavam junto de uma terceira pessoa, que também foi rendida e amarrada pelos criminosos. Essa terceira vítima conseguiu escapar no momento em que os suspeitos começaram a atirar.\nHomem é preso suspeito de matar enteado a tiros em Goiânia\nPM baleado na cabeça confraternizava com a família quando tentou separar briga e foi atingido, diz amigo