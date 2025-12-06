-Vídeo do acidente (1.3346483)\nUm adolescente e um jovem morreram em um acidente com um ônibus na madrugada deste sábado, em Aparecida de Goiânia, Região Metropolitana da capital. Conforme a Polícia Militar de Goiás (PMGO), as vítimas estavam em uma motocicleta que bateu contra o veículo da rede pública de transporte. Os dois não resistiram aos ferimentos e morreram no local.\nUm vídeo de uma câmera de segurança, compartilhado pela TV Anhanguera, mostra o momento em que a moto bate no ônibus enquanto ele atravessava a avenida (veja acima).\nEm nota, a Rápido Araguaia, empresa responsável pelo ônibus que operava a linha 519, confirmou o caso e lamentou o ocorrido. “O motorista do ônibus prestou os esclarecimentos às autoridades competentes, conforme o protocolo”, disse parte do comunicado (veja a nota completa ao final desta reportagem).