Perícia encontrou os objetos roubados encostados no muro e uma faca com sangue há aproximadamente 200 metros da casa (Reprodução / TV Anhanguera)\nUma adolescente, de 16 anos, foi morta a facadas na frente da irmã, de 6, em Caldas Novas, no sul do estado, segundo a Polícia Militar (PM). O autor entrou na casa, roubou objetos e foi surpreendido pela presença da vítima, identificada como Beatriz Lorrany Alves Pereira, de acordo com a Polícia Civil (PC). Um suspeito foi preso em flagrante pela PM, tentando fugir em um ônibus, em Goiânia.\nPor não ter o nome divulgado, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa do suspeito para que pudesse se posicionar.\nO crime aconteceu na madrugada desta quinta-feira (21) no Setor Boa Vista. Segundo o delegado responsável pelo caso, Tiago Ferrão, após o criminoso entrar na casa e pegar os objetos, ele os deixou encostado no muro e teria pulado novamente para dentro da casa na intenção de levar mais itens. Na residência, estavam somente a vítima e duas irmãs de 6 e 4 anos, segundo a PM.