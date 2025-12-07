-Vídeo do resgate (1.3346635)\nUma adolescente de 13 anos foi resgatada por moradores após ser arrastada pela enxurrada e ficar presa embaixo de um carro que estava estacionado em uma rua no Setor Pedro Ludovico, em Goiânia. Um vídeo obtido com exclusividade pela TV Anhanguera mostra um aglomerado de pessoas levantando o veículo para retirar a menina debaixo (veja acima).\nO caso ocorreu durante a forte chuva na tarde deste sábado (6) na Rua 1062. Ainda no vídeo é possível observar que, com o carro levantado, um morador retira a menina nos braços e atravessa para o outro lado da rua.\nSegundo o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO), foram feitas duas tentativas de entubação na adolescente ainda no local, mas sem sucesso. Ela foi levada ao Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol).