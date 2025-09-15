-BRIGA_VIDEIRA_ANAPOLIS (1.3312575)\nUm adolescente, de 17 anos, é suspeito de pegar o carro do pai e atropelar pessoas na porta de uma igreja evangélica após uma briga, em Anápolis, a 55 quilômetros de Goiânia. Uma câmera de segurança mostrou que havia uma aglomeração de membros da instituição religiosa. De acordo com a Polícia Civil (PC), um jovem, de 25, iniciou a briga, dando uma cabeçada no peito do pai do suspeito, de 51. Após a briga, o adolescente foi até o carro e se deslocou até o local de marcha ré, ocasião que atropelou o jovem e mais três pessoas, segundo o registro policial (veja o vídeo acima).\nO adolescente foi apreendido e autuado em flagrante, sendo liberado em seguida. O jovem foi autuado por lesão corporal contra o pai do suspeito, e também foi liberado. O POPULAR não conseguiu localizar as defesas dos suspeitos.