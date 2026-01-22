Beatryz Emelly Nunes da Silva Ferreira completaria 15 anos na próxima segunda-feira; tio de consideração e a esposa foram presos em flagrante pelo crime cometido em Britânia (Reprodução/Instagram Beatryz Emelly)\nA adolescente Beatryz Emelly Nunes da Silva Ferreira completaria 15 anos na próxima segunda-feira, dia 26 de janeiro, segundo a mãe Gisele Nunes. Ao POPULAR, a mãe da adolescente disse que ela era uma menina muito prestativa.\nA Beatryz era uma menina amada por todos. Meiga, trabalhadora e sempre sonhadora. Ela era muito prestativa", declarou Gisele Nunes.\nCasal matou adolescente desaparecida por ela ter sido 'mal-educada', diz delegado\nCorpo que pode ser da adolescente que desapareceu é encontrado em quintal, em Britânia\nEx-funcionário suspeito de matar jovem a facadas dentro de supermercado relatou que agiu por vingança, diz polícia