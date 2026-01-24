Beatryz Emelly Nunes da Silva Ferreira completaria 15 anos na próxima segunda-feira; tio de consideração e a esposa foram presos em flagrante pelo crime cometido em Britânia (Reprodução/Instagram Beatryz Emelly)\nA adolescente Beatryz Emelly Nunes da Silva Ferreira, de 14 anos, foi morta a pauladas pelo tio de consideração, em Britânia, no oeste goiano, e o seu corpo foi encontrado em um quintal. Confira o que se sabe e o que falta esclarecer sobre o caso.\nO que aconteceu?\nA adolescente Beatryz Emelly estava desaparecida desde as 7h do dia 20 de janeiro, quando deixou a casa em que morava e seguiu pedalando até a casa do tio de consideração.\nSegundo a polícia, pouco mais de 1h após ter saído de casa, a mãe tentou ligar para a adolescente, mas já não conseguiu mais entrar em contato com ela e foi até a delegacia registrar o desaparecimento de Beatryz.