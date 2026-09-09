-VÍDEO: Adolescente encontrada em casa trancada (1.3454207)\nA adolescente que estava desaparecida desde a madrugada de segunda-feira (7) , em Anápolis, foi encontrada nesta quarta-feira (9) pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) do município. Segundo a Polícia Civil, a jovem era mantida em uma casa abandonada, trancada do lado de fora com corrente e cadeado, enquanto o homem de 19 anos trabalhava (assista acima).\nComo o nome do suspeito não foi divulgado, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa para posicionamento.\nDe acordo com a investigação, a adolescente havia conhecido o homem pela plataforma Discord. A polícia informou que ele teria convencido a jovem a fugir de casa.\nAdolescente que sumiu após conhecer homem no Discord é encontrada, diz polícia\nPai de adolescente desaparecida após conhecer homem no Discord relata desespero: 'Nossa família está devastada'