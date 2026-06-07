Momento em que lutador espanca adolescente em Goiânia e foto postada por lutador no Instagram (Reprodução / Instagram de Rafael Gomes e Reprodução / Instagram de Rafael Gomes)\nO adolescente de 17 anos que foi espancado pelo lutador Rafael Gomes Pereira, de 43 anos, em Goiânia, disse em entrevista à TV Anhanguera que sente pânico ao lembrar das agressões e que ainda não consegue dormir porque está apreensivo. O lutador foi preso ao se entregar no Presídio Estadual de Trindade após a Justiça decretar a prisão preventiva dele.\nMentalmente ainda estou meio ruim porque às vezes eu lembro da cena dele vindo para cima de mim. Às vezes me dá um pânico; fico apreensivo. [...] Meu corpo ainda está muito dolorido. A região do meu pescoço está muito sensível, só de falar já dói. Estou à base de remédio, não estou conseguindo dormir”, afirmou.