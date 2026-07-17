-POP_PMCATALAO_16072026 (1.3433777)\nO adolescente de 16 anos que foi espancado por um policial militar dentro de uma loja de motopeças em Catalão, no sudeste goiano, desabafou que achou que iria morrer após ter a arma apontada para sua cabeça. O sargento Ricardo Lima Nascimento foi preso em flagrante e solto após pagamento de fiança.\nAchei que eu ia morrer. Fiquei ali sozinho deitado, agonizando. Na hora, vieram mil e uma coisas na cabeça, mas meu maior pensamento foi minha mãe e meus irmãos”, disse em entrevista à TV Anhanguera.\nAo POPULAR, a mãe do jovem, Michele Costa Nahas, disse que o filho ficou traumatizado no dia.\nOntem (16), com o susto que levou, tadinho, estava muito bem não, mas agora ele já tá bem, graças a Deus”, afirmou.\nEm nota, a Polícia Militar de Goiás (PM) informou que, após tomar conhecimento do ocorrido, adotou “todas as providências legais, administrativas e disciplinares cabíveis para a devida apuração dos fatos”. Acrescentou que o PM obteve liberdade provisória após audiência de custódia, mediante o pagamento de fiança, conforme decisão judicial (veja a nota completa no final da matéria). O POPULAR entrou em contato com a defesa do suspeito para que ele pudesse se posicionar, mas não teve retorno.