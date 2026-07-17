Uma adolescente de 17 anos ficou gravemente ferida após levar um choque elétrico ao tentar tirar a pipa do sobrinho que ficou presa na rede de alta tensão, em Guapó, na Região Metropolitana de Goiânia. Segundo o relato da irmã da vítima, Vitória Cristina, ao POPULAR, a jovem teve 44% do corpo queimado e está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), na capital.\nO caso aconteceu por volta das 13h30 de quarta-feira (15), no setor Vila Boa. Vitória contou que o filho dela havia prendido a pipa no fio. A irmã se prontificou a retirá-la e utilizou uma barra de ferro.\nFoi tirar uma pipa do meu menino do fio de alta tensão. Mas o ferro que ela estava não encostou no fio. Desceu o fogo do fio e pegou no ferro”.\nUso de cerol em temporada de pipas eleva preocupação com acidentes em Goiás\nDentista é encontrado morto no telhado de clínica em Goiânia