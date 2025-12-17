-POP_Adolescente_CorregoApGyn_171225 (1.3350995)\nUm adolescente de 17 anos ficou ilhado em um banco de areia no Córrego Tamanduá durante forte chuva em Aparecida de Goiânia e foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros (assista ao vídeo acima). O incidente foi registrado na tarde desta terça-feira (16) no bairro Mansões Paraíso.\nDe acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada para atender uma ocorrência de desaparecimento de crianças devido à chuva intensa. Ao chegar ao local, os militares verificaram que as crianças já haviam saído do córrego, porém o adolescente estava ilhado no banco de areia.\nAdolescente estava assustado e com medo de sair do local por conta da correnteza, mas foi retirado em segurança e sem ferimentos, segundo os Bombeiros (Reprodução/TV Anhanguera)\nTemporal em Goiânia causa emissão de 2 alertas severos