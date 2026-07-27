Alice Dias de Oliveira, que desapareceu na França (Arquivo pessoal/Ana Flávia Dias de Oliveira)\nA adolescente goiana Alice Dias de Oliveira, de 16 anos, desaparecida desde a última quarta-feira (22), na França, conciliava os estudos com bicos como babá de três crianças da mesma família. Segundo a irmã mais velha, Ana Flávia Dias de Oliveira, a jovem buscava as crianças na escola e permanecia com elas até a chegada da mãe.\nEla estuda e trabalha como babá, mas não é sempre. Durante o período de aulas, ela cuidava de três crianças da mesma família. Saía da escola, buscava as crianças às 18h e ficava com elas na casa da família até a mãe chegar", contou Ana Flávia ao repórter do O POPULAR Sylvester Carvalho.\nA família é natural de Goiânia e mora na França desde 2022. Alice vive com os pais, enquanto Ana Flávia mora em outra casa com o marido e o filho. A adolescente mantinha uma rotina entre a escola e o trabalho, que ficava perto de casa. Como está em período de férias escolares, ela havia começado um estágio.