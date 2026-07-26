Alice Dias no dia que comemorava seu aniversário de 16 anos (Arquivo pessoal/Ana Flávia Dias de Oliveira)\nA adolescente goiana Alice Dias de Oliveira, de 16 anos, que está desaparecida desde a última quarta-feira (22) na França, sumiu um dia após uma amiga, que é natural de Cabo Verde, segundo a família da jovem. Conforme apuração do Jornal O Globo, a cabo-verdiana se chama Maria de Fátima Pina Monteiro. O caso está sendo investigado pela polícia francesa.\n[Estamos] muito abalados com tudo. Ainda mais sem poder fazer muita coisa, sem ter muita informação", desabafou Ana Flávia Dias de Oliveira, irmã mais velha de Alice ao repórter do O POPULAR Sylvester Carvalho.\nQualquer informação útil sobre o paradeiro da adolescente pode ser enviada por WhatsApp para o telefone de Ana Flávia: +33 7 69 33 51 76. Outra opção é entrar em contato com a vizinha dela, chamada Ivanete: +33 6 58 25 30 38.