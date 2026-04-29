Uma adolescente de 16 anos, grávida de sete meses, foi espancada em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. O namorado, Carlos Daniel Garcia Silva, 18, lutador de muay thai, foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva (sem prazo) em audiência de custódia.\nA reportagem não identificou quem realiza a defesa dele. O TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) afirmou que os autos tramitam em segredo de Justiça.\nA agressão aconteceu na rua Doná Alviza, no bairro Gopoúva, na madrugada de domingo (26).\nImagens de câmera de monitoramento mostram a adolescente no chão. Carlos a atacou violentamente. Ele a esmurrou diversas vezes e a chutou repetidamente, principalmente na cabeça e no rosto.\nA adolescente não conseguiu reagir. Carlos a levantou, colocou sob os ombros e andou poucos metros, antes de derrubá-la e cair em cima dela.