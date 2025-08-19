Lago do Parque da Cidade, em Anápolis, onde adolescente morreu afogado (Reprodução/TV Anhanguera)\nUm adolescente de 14 anos morreu afogado enquanto brincava com amigos no lago do Parque da Cidade, em Anápolis, a cerca de 55 km de Goiânia. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ele foi encontrado a aproximadamente quatro metros de profundidade. A morte foi constatada ainda no local.\nO afogamento aconteceu por volta das 17h40 desta segunda-feira (18). Segundo os bombeiros, a equipe de mergulho localizou o adolescente cerca de seis minutos após o início das buscas. Após o resgate, os socorristas tentaram reanimá-lo com manobras de ressuscitação cardiopulmonar, mas sem sucesso. A Polícia Científica foi acionada e esteve no local para realizar os procedimentos legais.\nEm entrevista à TV Anhanguera, uma testemunha relatou que pescava nas proximidades quando viu o adolescente e dois amigos brincando no lago. Pouco depois, percebeu que um deles havia desaparecido.