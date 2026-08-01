Um adolescente morreu afogado no Rio Meia Ponte, na região da captação de água da Saneago, no Bairro São Domingos, em Goiânia. Conforme apurado pela repórter Rosane Mendes, da TV Anhanguera, o jovem foi identificado como Iago da Silva, de 15 anos.\nEm nota enviada ao POPULAR, a Saneago informou que o acidente ocorreu à jusante da captação, ou seja, abaixo do ponto onde é retirada a água do Rio Meia Ponte, e não comprometeu o sistema de abastecimento, que “segue operando normalmente”. Ainda segundo a empresa, “as causas do óbito estão sendo investigadas pelas autoridades competentes” (leia na íntegra ao final da matéria).\nO caso aconteceu nesta sexta-feira (31). Conforme a TV Anhanguera, Iago era morador do Residencial JK, na capital. De acordo com a emissora, quando a Polícia Científica e o Corpo de Bombeiros foram acionados, o jovem já havia sido removido da água por populares, que realizavam procedimentos de primeiros socorros. A morte dele foi confirmada pela corporação ainda no local.