Um adolescente, identificado como Samuel Rodrigues Morais, de 13 anos, morreu afogado em um rio na região do Recanto das Emboabas, em Aparecida de Goiânia. Segundo o Corpo de Bombeiros, o corpo da vítima foi encontrado a cerca de 3 metros de profundidade na tarde deste domingo (30).
Conforme a corporação, após ser acionada, as equipes de salvamento do 7º Batalhão começaram as buscas no local, mas, devido a dificuldade de visualização do ponto, contaram com a ajuda da guarnição náutica do Batalhão de Operações Aéreas (BOPAR), especializada em resgates aquáticos.
De acordo com os bombeiros, a Polícia Militar e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para recolhimento do corpo e demais procedimentos. Ao POPULAR, a Polícia Científica confirmou que o caso se trata de um afogamento.