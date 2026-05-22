Um adolescente de 14 anos morreu ao ser atingido por uma cesta de basquete em uma praça de Rio Verde, no sudoeste de Goiás, na tarde de quinta-feira (21). A Polícia Científica o identificou como Felipe Aragão de Oliveira. Ele era natural de Salvador (BA). À polícia, testemunhas contaram que a vítima jogava basquete e se pendurou na estrutura de metal que cedeu sobre ele.\nO Corpo de Bombeiros Militar esteve no local pouco depois do acidente e relatou que a vítima foi atinginda na cabeça por uma base de metal. Segundo a corporação, a morte foi confirmada no local pela equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).\nAo POPULAR, a assessoria de imprensa da Polícia Civil de Goiás informou que o caso foi registrado como morte acidental e encaminhado para a 2ª Delegacia do município. "(A polícia) solicitou as perícias e aguarda a conclusão dos laudos para ver se há algum indício de crime", citou.