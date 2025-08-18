Um adolescente de 17 anos morreu na madrugada desta segunda-feira (18) após bater a moto que conduzia contra uma árvore na Rua da Divisa, no Setor Novo Planalto, em Goiânia. Segundo a Polícia Civil de Goiás (PCGO), o jovem teria perdido o controle da direção da moto.\nSegundo a Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (Dict) ao POPULAR, o jovem seguia pela via no sentido Setor Novo Planalto/Jardim Nova Esperança quando, por motivos que ainda serão apurados, perdeu o controle da direção e atingiu uma árvore localizada no canteiro central.\nCom o impacto, o adolescente sofreu lesões graves e caiu desacordado. O Corpo de Bombeiros foi acionado e encontrou a vítima em parada cardiorrespiratória. Foram feitas tentativas de reanimação, mas o óbito foi confirmado ainda no local.\nMotociclista 'voa' e gira no ar ao ser atingido por carro; vídeo