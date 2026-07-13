-ACIDENTE_ADOLESCENTE_ITABERAI (1.3432453)\nUm adolescente de 15 anos morreu e outro, de 17, ficou gravemente ferido após a motocicleta em que estavam bater de frente contra um caminhão em Itaberaí, na região central de Goiás. Imagens de uma câmera de monitoramento, divulgadas pela reportagem da TV Anhanguera, registraram o momento da colisão (veja o vídeo acima). O motorista do caminhão testou negativo para embriaguez e foi liberado.\nPor não ter o nome revelado, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa do motorista para que ele pudesse se posicionar.\nO acidente aconteceu no cruzamento da Rua S com a Rua Central, no bairro Vila Comunitária. As imagens mostram o momento em que o caminhão, que seguia no sentido oposto, inicia uma conversão à esquerda e a motocicleta, aparentemente em alta velocidade, acaba atingindo a lateral do veículo. Com o impacto, a moto fica presa embaixo do caminhão.