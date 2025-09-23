Uma jovem morreu, nesta terça-feira (23), durante a forte chuva que caiu no fim da tarde em Goiânia. De acordo com informações preliminares do prefeito Sandro Mabel, a vítima levou um choque enquanto atravessava a Rua 20, no Centro de Goiânia. Ainda não há informações sobre a identificação da vítima.\nA adolescente teria levado choque por conta da queda de um fio energizado, que havia se rompido. Os bombeiros foram acionados, por volta das 18h20, mas quando chegaram no endereço informado constataram a morte. Por volta das 19h30, o local ainda oferecia risco à população e equipes da Polícia Militar isolavam a área, para impedir que outras pessoas levassem choque.\nAlém da morte, o temporal desta tarde causou diversos estragos em diferentes pontos da região metropolitana de Goiânia, com enxurradas, alagamentos, raios, granizo e ruas e casas inundadas. A Marginal Botafogo transbordou e precisou ser interditada. Na mesma via, um muro desabou, mas sem deixar feridos.