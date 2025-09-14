Um adolescente de 14 anos morreu após mergulhar com amigos em uma represa no bairro Alpes Verde, em Rio Verde, no sudoeste de Goiás. Segundo o Corpo de Bombeiros, os amigos relataram que o adolescente não sabia nadar e entrou na água se apoiando em um pedaço de isopor.\nJovem morre afogado ao pular em lagoa com amigos, em Planaltina\nHomem morre após canoa afundar na barragem do Paranã, em Flores de Goiás, dizem Bombeiros\nAdolescente morre afogado ao brincar com amigos em lago de parque de Anápolis\nO caso aconteceu na tarde deste sábado (13). De acordo com os bombeiros, o isopor teria rompido, o adolescente não conseguiu nadar e afundou.\nUma equipe de mergulhadores de Goiânia foi acionada, mas quando o adolescente foi encontrado, poucas horas depois, já estava sem vida.