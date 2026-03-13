Uma adolescente morreu após um acidente entre uma motocicleta e um caminhão na GO-060, em Trindade, na Região Metropolitana de Goiânia, nesta quinta-feira (12). A vítima foi identificada como Victoria Cristina Soares da Paixão, de 13 anos, que estava na garupa da moto conduzida pelo avô dela, de 39 anos, segundo informações apuradas pelo g1.\nAo POPULAR, a Polícia Militar (PM) informou que a motocicleta seguia pela rodovia quando bateu na lateral traseira de um caminhão semirreboque que os policiais constataram que, no local do acidente, realizava uma manobra para fazer um retorno. Com o impacto, o condutor da moto e a passageira caíram na pista.\nComo o nome do motorista do caminhão não foi divulgado, a reportagem não conseguiu contato.\nSegundo a PM, as vítimas foram socorridas por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levadas ao Hospital Estadual de Urgências de Trindade (Hetrin).