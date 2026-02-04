Um adolescente de 16 anos morreu nesta quarta-feira (4) após ser atingido por um caminhão enquanto tentava atravessar a GO-219, no km 254, no município de Guapó, na Região Metropolitana de Goiânia, segundo o Comando de Policiamento Rodoviário de Goiás (CPR-GO). A vítima foi identificada como Vitor Gabriel dos Santos Campos.\nDe acordo com informações do CPR, o jovem trafegava de bicicleta por uma estrada de terra e, ao tentar cruzar a rodovia de um lado para o outro, foi surpreendido por um caminhão baú que seguia no sentido Aragoiânia/Guapó. O adolescente foi atingido pelo veículo, sendo arremessado a 56 metros de distância do local do impacto.\nO POPULAR tentou localizar o motorista e a defesa, mas não obteve sucesso até a última atualização desta matéria.\nAinda segundo o CPR, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Guapó foi acionada, mas apenas pôde constatar o óbito do adolescente ainda no local do acidente.