Um adolescente de 14 anos, identificado como Luiz Henrique, morreu após ser atingido por um tiro no peito enquanto estaria “brincando” de roleta-russa com outro jovem da mesma idade, em Catalão, no sudeste de Goiás. O caso aconteceu na noite desta terça-feira (2), no bairro Castelo Branco. A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte e apura se a versão apresentada pelo suspeito é verdadeira.\nSegundo o delegado plantonista Vitor Magalhães, que recebeu a ocorrência, o adolescente apontado como autor do disparo relatou que os dois estavam manuseando a arma quando decidiram simular o jogo de roleta-russa, prática extremamente perigosa que consiste em disparar uma arma de fogo com apenas uma munição no tambor.\nA informação passada pelo autor é de que eles estariam brincando de roleta-russa. Essa versão ainda será checada durante a investigação, para verificarmos se se sustenta ou se há outra motivação por trás do disparo”, informou o delegado em entrevista ao repórter Vinicius Moraes, do g1 Goiás.