Uma testemunha que trafegava atrás da caminhonete disse aos bombeiros que os ocupantes do veículo pareciam estar alcoolizados, segundo informações da TV Anhanguera. (Reprodução / TV Anhanguera)\nUm jovem morreu e 17 pessoas ficaram feridas após um grave acidente de trânsito ser registrado na manhã desta quinta-feira (1º) na GO-507, entre Caldas Novas e Rio Quente, no sul de Goiás.\nA Secretaria de Comunicação de Caldas Novas informou que o veículo envolvido no acidente era uma Chevrolet S10 e que, ao fazer uma curva acentuada, bateu no meio-fio e capotou, arremessando as pessoas que estavam na caçamba. Segundo a pasta, ao todo, 18 pessoas estavam na caminhonete no momento do acidente.\nAinda conforme a secretaria, o jovem que morreu foi identificado como Eduardo Henrique Ferreira Vieira, de 18 anos. Segundo a assessoria da Prefeitura de Morrinhos, Eduardo era filho de Weder Vieira, cerimonialista da prefeitura.