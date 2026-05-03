Um adolescente de 15 anos morreu e uma garota ficou ferida após o motorista do carro em que eles estavam perder o controle da direção e bater em outros dois veículos estacionados na rua. Ainda havia outros dois ocupantes no carro, que não sofreram lesões graves. O acidente ocorreu nesse sábado (2) em Rio Verde, no sudoeste goiano. Segundo a Polícia Civil (PC), o condutor deixou os passageiros no local e fugiu sem prestar socorro. Porém, horas depois, foi preso.\nAo g1 Goiás, o delegado responsável pela investigação, Matheus Dutra, revelou que o motorista tem 24 anos e não possui carteira de habilitação. O suspeito ficou em silêncio durante o depoimento. Visto que o nome dele não foi divulgado, o POPULAR não conseguiu localizar a defesa para pedir um posicionamento.\nAinda conforme Dutra, com exceção do motorista, os quatro ocupantes do veículo eram adolescentes, com idades entre 15 e 17 anos. A passageira ferida foi encaminhada ao hospital, mas, como o nome não foi revelado pela polícia, a reportagem não conseguiu atualizar o estado de saúde dela até a última atualização deste texto.