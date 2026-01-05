Rayan Ariel Rodrigues, de 15 anos, morreu na manhã desta segunda-feira (5) após o carro em que ele estava capotar na rodovia GO-531, Anel Viário de Catalão, no sudeste de Goiás. Mais quatro pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas ao Pronto Socorro da Santa Casa da cidade.\nO acidente aconteceu por volta das 6h13 nas proximidades do trevo com a BR-050, na zona rural. A Polícia Militar do Comando Rodoviário informou que, conforme vestígios constatados no local, o veículo Fiat/Argo Drive 1.0, cor branca, com cinco ocupantes, trafegava pelo Arco Viário Mauro Campos Netto (GO-531), na altura do km 07, no sentido GO-330/BR-050, quando perdeu o controle e capotou.\nDe acordo com o Corpo de Bombeiros, quando chegaram ao local, avistaram o adolescente no banco traseiro com perda de massa cefálica e sem sinais de vida. Um ocupante que estava na frente tinha um corte na cabeça e escoriações na perna direita. Os outros três não apresentavam ferimentos aparentes, mas foram todos encaminhados para a unidade hospitalar.