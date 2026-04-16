O jovem Myguel Martins de Oliveira, de 15 anos, morreu enquanto jogava futebol com amigos em Heitoraí, no noroeste de Goiás. Segundo relatos de testemunhas e colegas que participavam da partida, o adolescente passou mal subitamente. Ao POPULAR, um amigo da família contou que Myguel Martins sofreu um infarto nesta quarta-feira (14). A Polícia Científica (PCI) informou ao POPULAR que o corpo de Myguel Martins foi encaminhado para o Serviço de Verificação de Óbito (SVO). Nas redes sociais, o falecimento do adolescente gerou uma onda de comoção entre familiares e amigos.\nAo POPULAR, Fabiano Fernandes, ex-secretário municipal de meio ambiente e também amigo da família, ressaltou que ele era um menino extremamente estudioso e um aluno exemplar do colégio militar. 'Ele amava jogar bola, e era um filho que ajudava o pai na chácara próximo a Heitoraí. Um menino muito família', contou Fabiano Fernandes.