O adolescente Pedro Henrique da Silva Cardoso, de 13 anos, que morreu após levar um choque ao pular o muro da casa de uma vizinha para pegar uma bola de futebol, recebeu homenagens emocionadas de familiares, amigos e da escola onde estudava, em Quirinópolis, no sudoeste de Goiás.\nA saudade vai ser eterna, mas a sorte de ter tido sua amizade também será", registrou uma amiga do adolescente na rede social.\nO caso aconteceu no domingo (15) e é investigado pela Polícia Civil de Goiás (PCGO) como homicídio culposo. Ao POPULAR, o delegado responsável pelo caso, Thiago Latorre, informou, na manhã desta terça-feira (17), que os agentes "estão tentando intimar a investigada". De acordo com o investigador, a mulher "possivelmente" responderá por homicídio culposo (quando não há intenção de matar).\nAdolescente morre após levar choque em 'armadilha para animais' enquanto pulava muro de vizinha para buscar bola