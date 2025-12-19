-Vídeo da pescaria (1.3352036)\nJá imaginou pescar um peixe de mais de 80 kg? Agora pensa um adolescente de 12 anos conseguir essa arte. Foi o que aconteceu com Felipe Carvalhais, um garoto aventureiro morador de Itaberaí, no noroeste goiano. Acompanhado do pai e do irmão de 6 anos, Felipe fisgou um pirarucu em um pesqueiro em Itapuranga na última terça-feira (16).\nUm vídeo registrado por amigos de Felipe mostra o momento em que o garoto tenta retirar o peixe de dentro da água (veja acima). Durante entrevista, o professor e pai do adolescente, Flávio Carvalhais, contou que ele e os filhos possuem o hábito de praticar a pesca esportiva.\nO Felipe pesca desde os cinco anos de idade, ele gosta demais de pescaria, e de esportes em si”, disse.\nDe cobras píton a jacarés, menina de 9 anos impressiona ao conviver com animais selvagens