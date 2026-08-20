-Vídeo: Atropela casal (1.3445909)\nO adolescente de 17 anos que atropelou o casal Fábio Alves Barbosa e Neifa Freitas de Farias Alves confessou que havia bebido antes de dirigir, além de ter pegado a caminhonete escondido dos pais. O depoimento ocorreu nesta quarta-feira (19) na Delegacia de Apuração de Atos Infracionais (Depai), em Goiânia. Ao repórter John William, da TV Anhanguera, o advogado da família do adolescente, Tito Souza do Amaral, deu detalhes da confissão:\nO adolescente disse [que] havia feito consumo de álcool, foi feito o bafômetro por orientação do pai e por orientação nossa. Nunca havia dirigido o carro, especialmente sair do condomínio. Esse carro, especificamente, era um carro que o pai pegou emprestado para ir a uma feira. Os pais, então, trabalharam o dia todo, estavam muito cansados, chegaram em casa e se recolheram. O adolescente pegou o carro sem autorização deles", explicou.