-policia_crianca_brincando.mp4 (1.3453821)\nA adolescente Ana Clara Alves Silva, de 13 anos, que desapareceu após deixar uma carta para a família, conheceu suposto namorado na plataforma Discord, contaram os amigos à família. Ela desapareceu na madrugada de domingo (6), em Anápolis, no centro goiano, deixando uma carta de despedida aos familiares. O POPULAR não conseguiu informações sobre o suposto namorado que a adolescente cita na carta (veja a carta na íntegra ao final da matéria).\nAo POPULAR, Geovana Santos, tia de Ana Clara, informou que a sobrinha continua desaparecida. Ela destacou que, até o momento, a jovem não acessou nenhuma rede social e que seu celular permanece desligado. Ainda segundo Geovana, amigas da adolescente relataram que o namorado da jovem, que teria 28 anos, planejava levá-la para morar no Canadá. As colegas também mencionaram que Ana Clara chegou a enviar o endereço de onde mora para o homem.