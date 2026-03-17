Larissa Yasmin Jesus (Arquivo pessoal/Marcos Aurélio Batista Silva)\nA adolescente Larissa Yasmin, de 14 anos, que havia desaparecido após ser deixada pela van escolar na porta do Colégio da Polícia Militar Hugo de Carvalho Ramos, em Goiânia, foi encontrada (veja vídeo acima). Segundo o delegado Pedromar Augusto de Souza, titular do Grupo de Investigação de Desaparecidos (GID), a jovem estava na casa de uma mulher de 27 em Senador Canedo, na região metropolitana da capital.\nDe acordo com o delegado, a Polícia Civil teve acesso a um vídeo que mostra o momento em que Larissa abraça a mulher no dia do desaparecimento. O investigador afirmou que as imagens foram fundamentais para direcionar as diligências.\nEla foi localizada na casa da mulher”, contou o delegado.\nO delegado relatou para a reportagem que após o encontro da aluna, todos precisaram comparecer na delegacia. A jovem, de acordo com ele, foi acompanhada pelo Conselho Tutelar.