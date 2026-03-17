Larissa Yasmin, de 14 anos, foi localizada em Senador Canedo, na região metropolitana do estado, segundo delegado Pedromar Augusto de Souza, titular do Grupo de Investigação de Desaparecidos (GID). A adolescente havia desaparecido na sexta-feira (13) após ser deixada pela van na porta do Colégio da Polícia Militar Hugo de Carvalho Ramos, em Goiânia.\nUm vídeo que a Polícia Civil de Goiás (PCGO) teve acesso mostrava a adolescente abraçando uma mulher na sexta-feira (13), no dia do desaparecimento. Após dias de procura, Larissa foi encontrada na casa desta mulher, de 27 anos. O investigador afirmou que o vídeo foi fundamental para direcionar as diligências.\nEm entrevista ao POPULAR, o delegado informou que a adolescente foi “de livre e espontânea vontade, não sofrendo qualquer ameaça ou coação, permanecendo no local por vontade própria”.