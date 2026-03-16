A adolescente Larissa Yasmin Jesus, de 14 anos, continua desaparecida em Goiânia desde a manhã de sexta-feira (13). Segundo a tia da aluna, Ana Paula Jesus Silva, as colegas contaram que a jovem desceu da van escolar na porta do Colégio da Polícia Militar Hugo de Carvalho Ramos, onde estuda, mas não chegou a entrar na unidade. Colegas. Elas acrescentaram para a família que Larissa teria ido até a um supermercado próximo e não foi mais vista.\nEla foi para a escola. A van que a leva diariamente deixou a Larissa na porta do Colégio Hugo de Carvalho, o colégio militar, por volta de meio‑dia e meia. Os meninos costumam ficar ali na porta — coisa de adolescente. As amigas dela contaram para nós que elas desceram até ao supermercado,” relatou a tia.\nAna Paula afirmou ainda que a família passou o dia procurando por informações e contatando possíveis conhecidos da adolescente. Segundo ela, havia a suspeita de que Larissa pudesse estar com uma mulher de 27 anos, com quem havia tido contato anteriormente, mas a polícia esteve na casa da jovem citada e não encontrou nada que confirmasse essa possibilidade.