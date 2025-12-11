-\n-Vídeo: Adolescente que foi derrubado de moto por viatura da PM durante perseguição morre em hospital (1.3348661)\nO adolescente de 17 anos que sofreu um acidente após ter sido derrubado de uma moto durante uma perseguição policial, em novembro deste ano, morreu na madrugada desta quinta-feira (11) no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia. Segundo informações da TV Anhanguera, Leonardo Alves Venâncio teve a perna amputada após o acidente e estava internado.\nEm nota, o Hugol confirmou o falecimento do jovem. A Polícia Militar informou em nota também ao POPULAR que, na época do acidente, abriu um inquérito para investigar a ação dos policiais envolvidos e que o processo ainda está em andamento. Disse também que outros órgãos, como a Polícia Civil e o Poder Judiciário, acompanham o caso e que a corporação continua colaborando com todas as autoridades (veja as notas no final da matéria).