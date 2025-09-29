-VIDEO_TEMPESTADE_GRAVADO_PELA_NATHY (1.3318195)\nNathaly Rodrigues do Nascimento, de 17 anos, adolescente que morreu após levar um choque durante uma chuva, em Goiânia, gravou um vídeo da tempestade minutos antes. A imagem, obtida pela TV Anhanguera, foi compartilhada no dia com a diretora da escola para justificar o atraso dela, já que estudava em Bonfinópolis e faria uma prova naquele dia (veja o vídeo acima).\n-Webstories - Adolescente morre após filmar tempestade (1.3318262)\nO acidente aconteceu na última terça-feira (23), enquanto ela saía da papelaria onde trabalhava, na Rua 20, no Setor Central. No vídeo, ela afirmou: “Olha, está chovendo demais, e agora são quase seis horas [da noite] e não sai daqui do meu serviço até agora”.\nMinutos depois, um vídeo registrado por câmeras de monitoramento mostrou o momento em que Nathaly saltou da calçada e levou um choque ao atravessar a rua. Nas imagens, é possível ver que ela prestou ajuda a um homem ao ceder um espaço debaixo do seu guarda-chuvas (veja abaixo).