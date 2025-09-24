Nathály Rodrigues, de 17 anos, trabalhava em Goiânia e morava em Bonfinópolis, na Região Metropolitana da capital (Reprodução / Instagram Nathy Rodrigues e Arquivo pessoal / Eduardo Henrique)\nNathály Rodrigues do Nascimento, de 17 anos, adolescente que morreu após levar um choque enquanto atravessava a rua durante a forte chuva, trabalhava em uma papelaria de Goiânia e estudava em Bonfinópolis, na Região Metropolitana da capital, segundo a família. A estudante estava no 2º ano da Educação de Jovens e Adultos (EJA) na Escola Estadual Maria Aparecida de Almeida, de acordo com a prefeitura.\nO acidente aconteceu na terça-feira (23), enquanto ela saía do trabalho, segundo a Polícia Militar (PM). O POPULAR apurou que a papelaria fica há cerca de 100 metros de onde ocorreu a fatalidade, na Rua 20.\nEm entrevista à TV Anhanguera, o tenente Tiago Silva Berigo contou que a jovem estava a caminho da escola, onde realizaria uma prova.