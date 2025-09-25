Nathály Rodrigues, de 17 anos, vítima de um choque elétrico. (Reprodução / Instagram Nathy Rodrigues e Arquivo pessoal / Eduardo Henrique)\nA adolescente Nathaly Rodrigues do Nascimento, de 17 anos, que morreu após levar um choque durante uma forte chuva em Goiânia, queria "dar orgulho para o pai". A afirmação foi feita à TV Anhanguera pelo primo dela, Eduardo Henrique dos Santos.\nMinha prima era uma menina tão gentil, alegre. Sempre tirando um sorriso do rosto da gente. Era uma pessoa especial. Todo dia, acordava às 4h30 e ia trabalhar. Sempre foi o sonho dela terminar os estudos. Queria estudar para ser alguém na vida", explicou o familiar.\nTambém à TV Anhanguera, a diretora do colégio onde Nathaly estudava, Sandra Gouveia, disse que a morte da adolescente foi uma perda irreparável. "Uma aluna muito dedicada, meiga, educada. Ela deixava todo o material na escola para ganhar tempo. Ela nem ia em casa. Era do trabalho para a escola", revelou.