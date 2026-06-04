Valentina Pereira Tavares, de 12 anos, sobreviveu ao acidente com van que matou cinco adolescentes (Arquivo Pessoal/Gislany Pereira)\nA estudante Valentina Pereira Tavares, de 12 anos, que sobreviveu ao acidente entre uma van escolar e um caminhão na GO-518, brincava com Izadora Monteiro, uma das cinco vítimas da batida, que também tinha 12 anos, informou a mãe dela, Gislany Pereira. Três estudantes continuam internados em Goiânia. O POPULAR mostrou que a van não tem autorização para transporte escolar intermunicipal, conforme a Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização (AGR).\nValentina conta que estavam brincando e, quando foi a vez da Isadora responder, viu os destroços caindo em cima dela”, contou Gislany.\n-Webstories - Quem eram os 5 estudantes mortos em acidente (1.3417517)\nVan envolvida em acidente que matou estudantes na GO-518 não tinha autorização para transporte intermunicipal, diz AGR