Caso foi descoberto após a adolescente de 16 anos conseguir escapar e ligar para o pai (Reprodução / TV Anhanguera)\nUma adolescente de 16 anos descreveu ter saído “do inferno ao paraíso” após conseguir fugir do cárcere privado e das torturas que sofria da própria mãe e do padrasto, em Goiânia. A jovem, que apresentava sinais de desnutrição e marcas de queimaduras e agressões, foi resgatada na madrugada desta sexta-feira (21), depois de pedir ajuda em um ponto de ônibus.\nPoliciais do Tático Operacional Rodoviário (TOR), da Polícia Militar, prenderam em flagrante a mãe e o padrasto suspeitos pelo crime juntamente com mais uma mulher que estava envolvida. Como o nome dos suspeitos não foram divulgados, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa para posicionamento.\nAssista a matéria da TV Anhanguera: Mãe mantinha filha em cárcere privado