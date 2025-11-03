-VÍDEO: Adolescente transforma calçada em salão de beleza improvisado para realizar sonho (1.3331831)\nEm Luziânia (GO), a jovem Júlia Eduarda Lima da Silva, de 16 anos, tem chamado a atenção dos vizinhos com seu talento e determinação. Com poucos recursos, mas muita vontade de vencer, ela transformou a calçada em frente à sua casa em um pequeno salão improvisado para atender clientes como lash designer — profissão especializada em alongamento de cílios.\nTudo começou há cerca de dois meses, de forma despretensiosa. Júlia, apaixonada por beleza, decidiu aprender sozinha. “Ela começou nela mesma”, conta a mãe, Josilene Lima, com orgulho. “Foi comprando as coisas bem baratinhas, fazia nas amigas, e uma foi indicando para a outra. Quando vimos, já tinha cliente marcando quase todo fim de semana.”