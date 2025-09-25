No fim da manhã desta quarta-feira (24), quem passava pela Rua 20, no Centro de Goiânia, via, entre tachões no asfalto, um ramo cheio de flores brancas. Era uma homenagem singela a Nathaly Rodrigues do Nascimento, de 17 anos, no local em que seu corpo ficou estendido no por longos minutos no fim da tarde de terça (23), em meio a uma chuva torrencial.\nQuando o céu da capital escureceu, muito antes do pôr do sol, a preocupação era ficar longe das consequências da tempestade que se anunciava. A adolescente sabia que, se não se apressasse na saída do trabalho, não conseguiria vencer de transporte coletivo os 37 quilômetros que a separavam de Bonfinópolis a tempo de fazer uma prova no colégio em que estudava. A Rua 20 já estava tomada pela água e Nathaly não enxergou os fios energizados que tinham se soltado do poste ao lado. Sua vida foi ceifada em segundos. Ela se tornava a terceira vítima de fios energizados solto no Estado em menos de uma semana: antes, morreram João Victor Gontijo, de 10 anos, em Anápolis, e Eva Abadia, em Rio Verde (veja matéria abaixo).