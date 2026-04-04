-VÍDEO: Adolescentes fazem guerra de fogos de artifício durante a madrugada em Goiânia (1.3394419)\nDois adolescentes foram flagrados fazendo uma “guerra” de fogos de artifício durante a madrugada deste sábado (4), na Avenida Horácio Costa e Silva, no Jardim Balneário Meia Ponte, em Goiânia. No vídeo, os adolescentes aparecem apontando os foguetes um para o outro e disparando em sequência, em uma prática conhecida como “guerra de foguetes”. As imagens e informações foram divulgadas pela TV Anhanguera.\nO POPULAR tentou contato com a Polícia Militar e Bombeiros para obter mais informações sobre o ocorrido, mas não teve retorno.\nAo POPULAR, a Secretaria Municipal de Eficiência informou que a venda de fogos de artifício em vias públicas é proibida em Goiânia, conforme o artigo 211 do Código de Posturas do município. A secretaria explicou ainda que, no comércio formal, a fiscalização relacionada à venda para menores de idade cabe aos agentes de proteção do Juizado da Infância e Juventude.