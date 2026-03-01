Quatro adolescentes são suspeitos de tentar fugir da Polícia Militar (PMGO) com um carro, carregando celulares roubados e uma arma de fogo falsa, em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital. Eles foram apreendidos após colidirem com outro veículo e a viatura.\nPor não terem os nomes divulgados, o POPULAR não conseguiu localizar a defesa dos suspeitos para que pudessem se posicionar.\nO caso aconteceu na noite de sábado (28) no setor Goiânia Park Sul.\nO 45º Batalhão da Polícia Militar foi informado pelo comando de inteligência sobre uma direção perigosa e suspeita de tentativa de roubo na região do Buriti Sereno. Em seguida, a viatura policial identificou o carro onde estavam os jovens e tentou a abordagem.\nApós perceberem a aproximação da polícia, o jovem à frente da direção tentou fugir, realizando manobras na pista e colocando em risco pedestres e outros motoristas, segundo a PM. Conforme a ocorrência, a perseguição só parou quando o carro com os adolescentes colidiu com outro veículo e com a viatura.