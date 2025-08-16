Aceleração forçada do desenvolvimento infantil, antecipação de etapas da vida e exposição constante que geram prejuízos à saúde mental e à sociabilidade. É assim que a adultização, especialmente no contexto da internet, tem deixado suas marcas em diversas crianças e adolescentes. Em Goiás, a rede proteção da infância e juventude já discute o tema e articula estratégias de prevenção, além de reforçar a importância do monitoramento do uso de redes sociais.\nA adultização tomou o centro do debate público nesta semana após um vídeo feito pelo influenciador Felipe Brassanim Pereira, o Felca, viralizar nas redes sociais. No material publicado no YouTube, que já conta com mais de 40 milhões de visualizações, ele aborda a exploração de crianças na internet, especialmente a sexual. Nesta sexta-feira (15), o influenciador paraibano Hytalo Santos e o marido dele, Israel Nata Vicente, denunciados por Felca no vídeo, foram presos preventivamente em uma casa em Carapicuíba, na Grande São Paulo. O caso é investigado pelo Ministério Público da Paraíba por exploração de crianças e adolescentes.