A advogada Amanda Partata Mortoza, acusada de matar o sogro e a mãe dele por envenenamento em dezembro de 2023, passou por audiência em Goiânia nesta quinta-feira (5). De acordo com o Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO), a sessão foi conduzida pelo juiz Luciano Borges da Silva e tratou dos crimes de perseguição, ameaça, extorsão e falsidade ideológica, processos que tramitam separadamente das acusações de homicídio.\nEm nota enviada ao POPULAR, a defesa de Partata, representada pelo advogado Rodrigo Faucz, disse que “ficou claro na audiência que as acusações são infundadas e que, por conta dos problemas de saúde mental, ela precisa receber o tratamento médico adequado” (leia na íntegra ao final da matéria).\nEm relação à ação de envenenamento, segundo o advogado, a defesa de Amanda, presa há mais de dois anos, aguarda o julgamento dos recursos contra a decisão que a levou a júri. Ainda de acordo com ele, após essa etapa, o julgamento deve ser marcado, com previsão para o primeiro semestre de 2027.